David Warner' IPL 2025 Final Prediction: डेविड वॉर्नर ने की बड़ी भविष्यवाणी, आईपीएल की विजेता टीम और प्लेयर ऑफ द मैच का किया खुलासा

IPL 2025 Final: आईपीएल 2025 का 18वां सीज़न रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अब तक ऐतिहासिक रहा है. टीम ने इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है और अब 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेले जाने वाले फ़ाइनल में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने की पूरी उम्मीद कर रही है. वहीं, इस बड़े मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और IPL विजेता डेविड वॉर्नर ने बड़ा बयान देते हुए RCB को विजेता बताया है. जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ़ द मैच बताया हैं. जो 3 जून को खेले जाने वाले फाइनल के बाद जोश हेज़लवुड को तुरंत इंग्लैंड रवाना होना होगा, जहां वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में हिस्सा लेंगे. इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा क्वालीफायर में होगा पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस 'करो या मरो' मुकाबला; जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वॉर्नर ने किया भविष्यवाणी, कहा – RCB बनेगा चैंपियन

I think RCB and Josh hazelwood man of the match https://t.co/JUdTxak0hm

— David Warner (@davidwarner31) May 31, 2025