Darryl Mitchell Injury: डैरिल मिशेल का विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में खेलना संदिग्ध, हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर बुलाया गया

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Darryl Mitchell Injury: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिशेल वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. पहले वनडे में शतक लगाते समय उन्हें जांघ में दर्द हुआ था. न्यूज़ीलैंड टीम ने उनकी जगह बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को टीम में बुलाया है. निकोल्स सोमवार को नेपियर में टीम से जुड़ेंगे. न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि मिशेल आज नेपियर नहीं जाएंगे. इसके बजाय वह क्राइस्टचर्च में अपने बाएं कमर के हिस्से की जांच करवाएंगे. पहले मैच के दौरान उन्हें जांघ में दर्द महसूस हुआ था और शतक लगाने के बाद वह दूसरी पारी में मैदान पर वापस नहीं उतरे. क्या शारजाह में भारत-पाकिस्तान ए खिलाड़ियों के बीच हुई थी हाथापाई? जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

बोर्ड ने कहा कि जांच की रिपोर्ट से पता चलेगा कि मिशेल आगे इस वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं. रविवार को हेगले ओवल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज पर सात रनों की जीत दर्ज की थी. मिशेल ने पहले मैच में 118 गेंदों पर 119 रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. लेकिन कमर के दर्द के कारण वह पूरी दूसरी पारी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे.

उधर, हेनरी निकोल्स घरेलू फोर्ड ट्रॉफी प्रतियोगिता में बेहतरीन फॉर्म में हैं. वे 76.50 की औसत से 306 रन बनाकर रन बनाने की सूची में सबसे आगे हैं, जिसमें ओटागो और ऑकलैंड के खिलाफ पहले और तीसरे राउंड में लगातार दो शतक (नाबाद 117 और नाबाद 138) शामिल हैं.

मिशेल की चोट न्यूजीलैंड टीम की लगातार बढ़ती चोटों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है. इस सीरीज में पहले से ही कई खिलाड़ी बाहर हैं। कीवी टीम मोहम्मद अब्बास (पसलियां), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रुरके (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) सहित कई खिलाड़ियों के बिना खेल रही है.

टीम सोमवार दोपहर क्राइस्टचर्च से नेपियर रवाना होगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे बुधवार को मैक्लीन पार्क में खेला जाएगा. ये तीन मैचों की वनडे सीरीज है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच इतने ही मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.