CSK vs SRH TATA IPL 2025 Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच नंबर 43 में आज दो ऐसे टीमें आमने-सामने होंगी जो अब तक के सीज़न में निराशाजनक प्रदर्शन कर चुकी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मुकाबला तय करेगा कि IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे किसका नाम दर्ज होगा. फिलहाल CSK छह हार के साथ दसवें पायदान पर है, जबकि SRH उतने ही अंक के साथ नौवें स्थान पर है, बस नेट रनरेट थोड़ा बेहतर है. गौरतलब है कि यह IPL 2025 के लीग स्टेज में CSK और SRH के बीच एकमात्र मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों को वर्चुअल ग्रुप A और B में रखा गया है. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप पर कब्जा, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

चेन्नई सुपर किंग्स इस सीज़न में अपने सही संयोजन की तलाश में ही लगे रहे हैं. विदेशी खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन और घरेलू खिलाड़ियों पर बढ़ा बोझ उनकी हार का मुख्य कारण रहा है. कप्तानी और गेंदबाज़ी में भी स्थिरता की कमी देखी गई है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन भी IPL 2024 के मुकाबले काफी कमजोर रहा है. बल्लेबाज़ी यूनिट बुरी तरह फेल रही है और रन ना बनने के कारण गेंदबाज़ों पर दबाव बढ़ता चला गया है. SRH ने अब तक का खेल बिना किसी रणनीति के खेला है, जिससे टीम की असली ताकत दब गई है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (CSK vs SRH Head-To-Head Record in IPL): IPL इतिहास में CSK और SRH के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें चेन्नई ने 15 बार बाज़ी मारी है, जबकि हैदराबाद को सिर्फ 6 बार जीत मिली है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि CSK का पलड़ा ऐतिहासिक रूप से भारी रहा है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(CSK vs SRH IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में हेनरिक क्लासेन, हर्षल पटेल, ट्रैविस हेड, शिवम दुबे, रविचंद्रन अश्विन, रचिन रवींद्र जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (CSK vs SRH Mini Battle): SRH के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और CSK के विकेटटेकर गेंदबाज नूर अहमद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, शिवम दुबे बनाम मोहम्मद शमी की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 43वां मुकाबला 25 अप्रैल(शुक्रवार) को चेन्नई(Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, CSK बनाम SRH मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, रचिन रवींद्र, आयुष म्हात्रे, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, विजय शंकर, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अंशुल कंबोज, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, सैम कुरेन, रविचंद्रन अश्विन

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (डब्ल्यू), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (सी), हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, मोहम्मद शमी