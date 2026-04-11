CSK vs DC Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़ें

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को Delhi Capitals बनाम Chennai Super Kings (DC vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के MA Chidambaram Stadium में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Preview: चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन अब तक तीन मुकाबलों में दो जीत मिली है और टीम अच्छी लय में नजर आ रही है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने तीनों मैच गंवाए हैं और टीम वापसी की कोशिश में जुटी हुई है. बल्लेबाजी में केएल राहुल शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड-टू-हेड (DC vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मैच अपने नाम किए हैं. दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीता था. वहीं आईपीएल 2024 में भी दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी.

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी पड़ती है. पहली पारी का औसत स्कोर 165-175 रन के आसपास रहता है.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रुतुराज गायकवाड़ इस मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, शिवम दुबे और संजू सैमसन से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद मैच का रुख बदल सकते हैं. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल और डेविड मिलर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.