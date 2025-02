Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका! पैट कमिंस और जोश हेजलवुड टूर्नामेंट से हो सकतें हैं बाहर

Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा है. लेकिन इस एक बड़ी खबर समाने निकल के आई हैं. दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के टखने की समस्या के कारण चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की संभावना "काफी कम" बताई जा रही है. कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के अनुसार स्टीवन स्मिथ और ट्रैविस हेड कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जबकि जोश हेजलवुड के भी खेलने की संभावना कम है. जिससे ऑस्ट्रेलिया की खिताब जीतने पर और संदेह पैदा हो गया है. कमिंस फिलहाल अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण श्रीलंका के ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट दौरे से बाहर हैं. 31 वर्षीय तेज गेंदबाज टखने की समस्या से भी उबर रहे हैं जो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बढ़ गई थी.

मैकडॉनल्ड ने खुलासा किया कि कमिंस के अलावा, 34 वर्षीय तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो सकते हैं. मैकडॉनल्ड ने SEN को बताया, "पैट कमिंस किसी भी तरह की गेंदबाजी फिर से शुरू नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका खेलना लगभग असंभव है, इसलिए इसका मतलब है कि हमें कप्तान की जरूरत है." "स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड वे दो खिलाड़ी हैं, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जबकि हम पैट के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी टीम बना रहे हैं. वे दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम नेतृत्व पद के लिए देखेंगे.

Pat Cummins is "heavily unlikely" for the Champions Trophy because of his ankle issue

Here's who could lead Australia: https://t.co/PExtVI9pzd pic.twitter.com/HZAgR5aSJE

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 5, 2025