LSG vs RCB TATA IPL 2025 Preview: आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी चैलेंजर्स बेंगलुरु, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Indian Premier League (IPL) 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 70वां मुकाबला लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम( Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 का टिकट पाने के लिए सोमवार को मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच हुए मुकाबले के नतीजे या नेट रन रेट की गणना करने की ज़रूरत नहीं थी. स्थिति साफ है—अगर RCB मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हरा देती है, तो वह 19 अंकों के साथ सीधे टॉप दो में जगह बना लेगी और क्वालिफायर 1 में खेलेगी. लेकिन अगर लखनऊ यह मुकाबला जीतता है, तो RCB तीसरे स्थान पर खिसक जाएगी और एलिमिनेटर मुकाबले में खेलना होगा, जैसे पिछले साल उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से हारकर टूर्नामेंट से विदा. आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला, जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

चिंता की बात यह है कि बीते कुछ दिनों में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी टीमें प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों को हराकर बड़ा उलटफेर कर रही हैं, और इसी क्रम की शुरुआत LSG ने टेबल टॉपर्स गुजरात टाइटन्स (GT) को हराकर की थी. LSG के लिए अच्छी बात यह रही है कि मिचेल मार्श ने शानदार शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की है, वहीं निकोलस पूरण भी मध्यक्रम में फिर से रन बनाने लगे हैं। इसके अलावा 6 फुट 4 इंच लंबे तेज गेंदबाज विल ओ’रूर्क ने दो मैचों में चार विकेट लेकर गेंदबाजी को धार दी है.

दूसरी ओर, RCB को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, जिससे उनकी चार मैचों की जीत की लय टूट गई. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई फिनिशर टिम डेविड फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और मंगलवार को उनके खेलने की संभावना कम है. हालांकि, टीम के लिए राहत की बात यह है कि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया में कंधे की चोट से उबरने के बाद वापसी कर चुके हैं और आखिरी लीग मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (LSG vs RCB Head-to-Head Record): आईपीएल इतिहास में अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 बार सफलता मिली है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रमुख खिलाड़ी (LSG vs RCB IPL 2025 Key Players To watch Out): इस मुकाबले में जिन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, उनमें क्रुणाल पांड्या, मिशेल मार्श, ऐडन मार्करम, विराट कोहली, निकोलस पूरन और जोश हेज़लवुड शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच की दिशा और दशा बदलने का माद्दा रखते हैं.

वो मिनी बैटल्स जो कर सकती हैं मुकाबले को दिलचस्प (LSG vs RCB IPL 2025 Key Battles): विराट कोहली इस सीज़न जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और लखनऊ के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं. वहीं, लखनऊ के टॉप ऑर्डर मिशेल मार्श और ऐडन मार्करम भी शानदार लय में हैं. इन बल्लेबाजों और आरसीबी के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के बीच की टक्कर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना सकती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2025 का 70वां मुकाबला 27 मई( मंगलवार) को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे किया जाएगा.

LSG बनाम RCB IPL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Star Sports के HD और SD चैनलों पर देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन दर्शकों के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2025 संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड/ब्लेसिंग मुजरबानी

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रसिख सलाम, सुयश शर्मा

लखनऊ सुपर जाइंट्स: मिशेल मार्श, आर्यन जुयाल, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, अवेश खान, शाहबाज़ अहमद, दिग्वेश सिंह राठी

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रवि बिश्नोई, युवराज चौधरी, शाहबाज़ अहमद, हिम्मत सिंह, आकाश सिंह, विलियम ओ'रूर्के