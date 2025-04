Canada vs Cayman Islands 1st Semi Final 2025 Live Streaming: कनाडा बनाम केमैन आइलैंड्स नॉर्थ अमेरिकन टी20 कप सेमीफाइनल मुकाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Credit: X/@canadiancricket)

Where To Watch Cayman Islands National Cricket Team vs Canada National Cricket Team Live Telecast: केमैन आइलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नॉर्थ अमेरिकन टी20 कप 2025 का पहला सेमीफाइनल 26 अप्रैल(शनिवर) को जॉर्ज टाउन के जिमी पॉवेल ओवल में खेला जाएगा. कनाडा की टीम ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंची है. उन्होंने अपने सभी चारों मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. ग्रुप चरण के अंतिम मैच में कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 17 रन से हराकर अपनी लय को बरकरार रखा. यह भी पढ़ें: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 में थाईलैंड से भिड़ेगी सिंगापुर क्रिकेट टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, केमैन आइलैंड्स के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी. टीम ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले बड़े अंतर से गंवाए. हालांकि, उन्होंने अंतिम ग्रुप मुकाबले में बहामास को 79 रन से हराकर जोरदार वापसी की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. इस जीत से केमैन आइलैंड्स का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें कनाडा जैसी मजबूत टीम से भिड़ना है, जो अभी तक अपराजेय रही है.

केमैन आइलैंड्स बनाम कनाडा पहला सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

केमैन आइलैंड्स और कनाडा के बीच नॉर्थ अमेरिकन कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा. यह मुकाबला जॉर्ज टाउन के जिमी पॉवेल ओवल में खेला जाएगा.

केमैन आइलैंड्स बनाम कनाडा पहला सेमीफाइनल कहां और कैसे देखें?

भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा. हालांकि, भारतीय दर्शक इस रोमांचक मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. इसके लिए दर्शकों को FanCode प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा और स्ट्रीमिंग का आनंद लेना होगा.