ICC Champions Trophy 2025: क्रिकेट इतिहास की कड़वी यादें! पाकिस्तान की बेइज्जती पर फैंस ने ली चुटकी, दुबई यात्रा पर उड़ा मज़ाक; देखें रिएक्शन

पाकिस्तान (Photo credit: X @therealpcb)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. यह वही मुकाबला है, जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था. लेकिन इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति मज़ाक का कारण बन गई है. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले खड़ा हुआ विवाद, PCB ने ICC पर लगाया बड़ा आरोप

क्यों पाकिस्तान बना सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र?

Karachi ✈️ Dubai Pakistan play their second match of the ICC #ChampionsTrophy 2025 on Sunday against India 🏏#WeHaveWeWill pic.twitter.com/Abu1MxCFC8 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 20, 2025

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अपने ही देश में मुकाबले खेलने में असमर्थ है. सुरक्षा कारणों और भारत के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद आईसीसी को यह फैसला लेना पड़ा कि भारत अपने सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में खेलेगा. अब इस फैसले के कारण पाकिस्तान को भी अपने मैच पाकिस्तान की बजाय दुबई में खेलने पड़ रहे हैं.

क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मेजबान देश अपने ही टूर्नामेंट के मैच खेलने के लिए किसी अन्य देश की यात्रा कर रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का जमकर मज़ाक उड़ रहा है. फैंस इसे ‘क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक स्थिति’ बता रहे हैं.

फैंस ने सोशल मीडिया पर लिए मजे

Why does a host national. team travel away to play a match , this is pathetic by @ICC should have given points like in 2003 when countries did not go to kenya to play , forfeit the match and give points , this is ridiculous — ThE dEpReSsEd GuY 🌚 (@cvasachin) February 21, 2025

Hosts flying out of their host country to play the favourites 😂 — KadwaSach (@kadwasachindia) February 20, 2025

Master stroke by Naqvi .. no other choice for BCCI .. India should play in Pakistan or Srilanka will be included .. Definitely no Hybrid blah blah blah blahhhhhhh... — Murali (@krishhmurali) February 20, 2025

India is Unofficially hosting the ICC champions trophy 2025 in Dubai and playing all match in Dubai. — vin@y (@vinaykmrjha) February 20, 2025

This is the first time in the history of ICC Events, when a host nation (Pakistan) is travelling to co-host (U.A.E) for their match against arch-rival India 🇮🇳 #INDvPAK pic.twitter.com/wktaiPZBaX — Richard Kettleborough (@RichKettle07) February 21, 2025

This is the Power Of INDIA, Pakistan Travel Karachi To Dubai Play Against India...!!! 🇮🇳 |#ChampionsTrophy2025|#RohitSharma|#INDvsPAK|pic.twitter.com/9vWnvRkODd — Omkar Ugale (@Omkarugale2811) February 21, 2025

क्रिकेट की राजनीति और कड़वी यादें

भारत-पाकिस्तान मुकाबले सिर्फ खेल तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें राजनीति और भावनाओं का भी बड़ा असर रहता है. 2017 के बाद दोनों देशों के बीच आईसीसी टूर्नामेंट में जब-जब मुकाबले हुए हैं, तब-तब भारत ने बाजी मारी है. इस बार भी आंकड़े और फॉर्म भारत के पक्ष में नज़र आ रहे हैं. क्या पाकिस्तान दुबई में खुद को साबित कर पाएगा, या फिर क्रिकेट इतिहास में यह पल हमेशा के लिए उसकी शर्मिंदगी की मिसाल बन जाएगा?