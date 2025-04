Bengaluru vs Rajasthan, TATA IPL 2025 42nd Match Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 42nd Match Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 42वां मुकाबला आज यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरू (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: Bengaluru vs Rajasthan, TATA IPL 2025 42nd Match Pitch Report And Weather Update: बेंगलुरु में RCB के बल्लेबाज मचाएंगे तबाही या राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

अब तक आठ मुकाबलों में से पांच जीत दर्ज कर चुकी आरसीबी की टीम अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला जीतना चाहेगी. इस मैच को जीतकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल करने के लिए दोनों टीमें टकराएंगी. इस सीजन में आरसीबी अपने घरेलू मैदान पर एक भी मुकाबले नहीं जीत सकी है. आरसीबी को अपने घरेलू फैंस के सामने सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है. मौजूदा सीजन में अच्छी फॉर्म में चल रहे आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेगी.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (RCB vs RR Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. इस सीजन के पहले मैच को आरसीबी ने 9 विकेट से जीता था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थीं. आईपीएल 2023 के दोनों मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते थे.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (RCB vs RR Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का