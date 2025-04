KK vs LQ PSL 2025 Preview: कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Karachi Kings vs Lahore Qalandars PSL 2025: कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का छठा मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें सीजन की शुरुआत में अहम अंक बटोरने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. कराची किंग्स फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अब तक एक जीत दर्ज की है और उनका नेट रन रेट +0.507 है. पिछले मैच में कराची ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 235 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर सबको चौंका दिया था. इस जीत के हीरो रहे जेम्स विंस, जिन्होंने 43 गेंदों में 101 रनों की विस्फोटक पारी खेली. खुशदिल शाह ने भी 60 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई और अब तक टीम के इकलौते विकेटटेकर भी रहे हैं. यह भी पढ़ें: जानिए कैसे चुनें कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम

दूसरी ओर, लाहौर कलंदर्स एक जीत और एक हार के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं और उनका नेट रन रेट +1.437 है. अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रनों से करारी शिकस्त दी थी. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और यह मुकाबला एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर साबित हो सकता है.

केके बनाम एलक्यू पीएसएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (KK vs LQ Head-To-Head Record in PSL): कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक कुल 19 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में कराची किंग्स का पलड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि लाहौर कलंदर्स सिर्फ 6 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाए हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

केके बनाम एलक्यू पीएसएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (KK vs LQ IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में डेविड वार्नर, खुशदिल शाह, हसन अली, फखर जमान, सिकंदर रजा, हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (KK vs LQ Mini Battle): KK के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और LQ के विकेटटेकर गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, फखर जमान बनाम हसन अली भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स पीएसएल 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

KK बनाम LQ पीएसएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 2025) के प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं. इसलिए कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स PSL 2025 का लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर देखा जा सकता है. वही, कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. SonyLIV के अलावा PSL 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

KK बनाम LQ पीएसएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

कराची किंग्स: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेविड वार्नर (कप्तान), जेम्स विंस, शान मसूद, अराफात मिन्हास, खुशदिल शाह, इरफान खान, अब्बास अफरीदी, एडम मिल्ने, हसन अली, फवाद अली

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, डेरिल मिशेल, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), रिशद हुसैन, जहांदाद खान, हारिस रऊफ, आसिफ अफरीदी