How To Watch BAN vs SL Asia Cup 2025 Live Streaming: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला 13 सितंबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में बांग्लादेश की टीम एक बार फिर मैदान पर उतरने जा रही है. इस बार उनका सामना होगा श्रीलंका से, जो टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. श्रीलंका वर्तमान में एशिया कप टी20आई की डिफेंडिंग चैंपियन है. 2022 संस्करण में श्रीलंकाई लायंस ने खिताब अपने नाम किया था और अब वे 2025 अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे. टीम में वानिंदु हसरंगा की वापसी ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया है. एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, सेदिकुल्लाह अटल के नाम सर्वाधिक रन, तो कुलदीप यादव के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट

दूसरी ओर, बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में शानदार आगाज किया है. अबू धाबी में खेले गए पहले ग्रुप बी मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग चाइना को सात विकेट से मात दी थी. इस मैच में कप्तान लिटन दास ने 39 गेंदों पर 59 रन की विजयी पारी खेली, जिसमें सात चौके शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत बांग्लादेश ने 144 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. अब बांग्लादेश चाहेगा कि श्रीलंका के खिलाफ भी वही प्रदर्शन दोहराए.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला 13 सितंबर(शनिवार) को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शकों के लिए बांग्लादेश बनाम श्रीलंका एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.