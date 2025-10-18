IND vs AUS 1st ODI 2025 Preview: ऑस्ट्रेलिया को घर में पटखनी देने उतरेगी टीम इंडिया, पर्थ वनडे से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे और उसके बाद पाँच टी20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है. इस साल 50 ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ हार चुकी है और भारत के खिलाफ पिछली भिड़ंत में भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मेज़बान टीम पिछली नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी और घरेलू वनडे सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन हुई लॉक, इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
वहीं भारत ने पिछली बार वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था और हाल ही में टी20 प्रारूप में एशिया कप 2025 भी जीता है. टीम इस समय लय में है और जीत की राह बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. शुभमन गिल पहली बार वनडे प्रारूप में भारत की कप्तानी संभालेंगे और उनके साथ रोहित शर्मा तथा विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. टीम इंडिया का लक्ष्य शुरुआती वनडे से ही मजबूत आगाज़ करने और अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाने का रहेगा.
वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 152 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष हमेशा मजबूत रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 2025 का का पहला वनडे मुकाबला पर्थ के पर्थ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 08:30 AM को होगा.