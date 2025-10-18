IND vs AUS 1st ODI 2025 Preview: ऑस्ट्रेलिया को घर में पटखनी देने उतरेगी टीम इंडिया, पर्थ वनडे से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Preview: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे और उसके बाद पाँच टी20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है. इस साल 50 ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज़ हार चुकी है और भारत के खिलाफ पिछली भिड़ंत में भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मेज़बान टीम पिछली नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी और घरेलू वनडे सीरीज़ की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन हुई लॉक, इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया

वहीं भारत ने पिछली बार वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था और हाल ही में टी20 प्रारूप में एशिया कप 2025 भी जीता है. टीम इस समय लय में है और जीत की राह बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. शुभमन गिल पहली बार वनडे प्रारूप में भारत की कप्तानी संभालेंगे और उनके साथ रोहित शर्मा तथा विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. टीम इंडिया का लक्ष्य शुरुआती वनडे से ही मजबूत आगाज़ करने और अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाने का रहेगा.

वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(IND vs AUS Head to Head): भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 152 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 10 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पक्ष हमेशा मजबूत रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की वर्तमान फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(IND vs AUS Key Players To Watch Out): विराट कोहली, जोश हेज़लवुड, अक्षर पटेल, ट्रैविस हेड, मोहम्मद सिराज, मार्नस लाबुशेन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs AUS Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेज़लवुड के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, ट्रैविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. वही, दोनों टीमों के पास शुभमन गिल, अक्षर पटेल, कूपर कोनोली, मैथ्यू शॉर्ट जैसे कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 2025 का का पहला वनडे मुकाबला पर्थ के पर्थ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 08:30 AM को होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS Likely Playing XI):

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस