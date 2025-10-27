Bangladesh vs West Indies T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st T20I Match 2025: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश दौरे पर वेस्टइंडीज टीम वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज का पहला मैच खेलेगी. बांग्लादेश टीम ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 1st T20I Match Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज नेपाल के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई. दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान टीम को 3-0 से हराया है. बांग्लादेश टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस सीरीज में घरेलू परिस्थितियों पक्ष में होने की वजह से बांग्लादेश टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लिट्टन दास बांग्लादेश टीम में वापसी कर रहे हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI T20I Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को नौ मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

Stats Matches BAN won WI won Draw Tied NR Overall 19 8 9 0 0 2 At the MA Aziz Stadium 0 0 0 0 0 0 In the last 5 matches 5 3 2 0 0 0

बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने टी20ई प्रारूप में 19 मैच खेले हैं और यह वेस्ट इंडीज ही है जिसका अपने प्रतिद्वंद्वी पर पलड़ा भारी है. दो बार की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने नौ मैच जीते हैं, जबकि घरेलू टीम बांग्लादेश आठ मैच जीतने में सफल रही है, यानी वेस्टइंडीज को एक मैच की बढ़त हासिल है.

दोनों टीमें 27 अक्टूबर से चैटोग्राम में खेली जाने वाली आगामी तीन मैचों की टी20ई श्रृंखला में विजयी शुरुआत करना चाहेंगी. यह पहली बार होगा कि चटोग्राम में एमए अजीज स्टेडियम टी20आई का केंद्र होगा, जो पहले वनडे और टेस्ट मैचों की मेजबानी कर चुका है. बांग्लादेश, एक ऐसी टीम जिसका घरेलू मैदान पर तीनों प्रारूपों में एक मजबूत रिकॉर्ड है, वह इस विशेष स्थल पर भी अपना खाता खोलना चाहेगी और ऐसा करके 1-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.