Bangladesh vs West Indies, 1st T20I Match Winner Prediction: आज बांग्लादेश को हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी वेस्टइंडीज, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश दौरे पर वेस्टइंडीज टीम वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज का पहला मैच खेलेगी. बांग्लादेश टीम ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज नेपाल के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई. दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान टीम को 3-0 से हराया है. बांग्लादेश टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है.

इस सीरीज में घरेलू परिस्थितियों पक्ष में होने की वजह से बांग्लादेश टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लिट्टन दास बांग्लादेश टीम में वापसी कर रहे हैं. बांग्लादेश की टीम से लिटन दास और रिशद हुसैन स्टार खिलाड़ी हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर वेस्टइंडीज टीम की तो शाई होप और जेसन होल्डर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI T20I Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को नौ मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (BAN vs WI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बांग्लादेश की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. बांग्लादेश के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 55%

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Bangladesh vs West Indies 1st T20I Probable Playing XI)

बांग्लादेश (Bangladesh 1st T20I Probable Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, सैम हसन, तौहीद हिरदॉय, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, नसूम अहमद, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

वेस्टइंडीज (West Indies 1st T20I Probable Playing XI): ब्रैंडन किंग, एलिक अथनाज़े/अमीर जंगो, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, रॉस्टन चेज़, एकीम अगस्टे/खैरी पायरे, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन.

