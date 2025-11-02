Australia vs India 3rd T20I Match 2025 Scorecard: होबार्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 187 रनों का लक्ष्य, टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Scorecard Update:भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलेरिव ओवल (Bellerive Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीमे जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India, 3rd T20I Match Live Score Update: ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा छठा झटका, मार्कस स्टोइनिस लौटे पवेलियन

इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं. वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मार्श की अगुवाई में खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, जोश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे जोश हेज़लवुड पहले दो टी20 मैच खेलेंगे और ग्लेन मैक्सवेल आखिरी तीन मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 34 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर भी टीम इंडिया ने दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 14 टी20 मैचों में से 7 जीते हैं.

बतौर कप्तान टीम इंडिया के एमएस धोनी ने 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से नौ जीते हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 जून 2024 को ग्रोस आइलेट में खेले गए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया ने 205 रनों के कुल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 24 रनों से जीत हासिल की थी.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

3rd T20I: Australia score 186/6 (T David 74; A Singh 3/35) in 20 overs vs India in Hobart#TeamIndia #INDvAUS Follow Live score and updates: https://t.co/pnwdu70bqg — CrickIt (@CrickitbyHT) November 2, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 14 रन के स्कोर पर टीम के घातक बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान मिशेल मार्श और टिम डेविड ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 73 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 186 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिम डेविड ने सबसे ज्यादा 74 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान टिम डेविड ने 38 गेंदों पर आठ चौके और पांच छक्के लगाए. टिम डेविड के अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 64 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को अर्शदीप सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप सिंह के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 187 रन बनाने हैं. टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 186/6, 20 ओवर (मिशेल मार्श 11 रन, ट्रैविस हेड 6 रन, जोश इंग्लिस 1 रन, टिम डेविड 74 रन, मिशेल ओवेन 0 रन, मार्कस स्टोइनिस 64 रन, मैथ्यू शॉर्ट नाबाद 26 रन और जेवियर बार्टलेट नाबाद 3 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट और शिवम दुबे 1 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.