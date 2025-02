Australia vs England, Champions Trophy 2025 4th Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo: Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, Champions Trophy 2025 4th Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला कल यानी 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह पहला मैच होगा. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. AUS vs ENG ICC Champions Trophy 2025 Live Streaming: चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब-कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यह मुकाबला क्रिकेट की दुनिया की दो धुरंधर टीमों के बीच एक रोमांचक मैच होगा. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अधिकतर मैच जीते हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं और वे चुनौती पेश कर सकते हैं. यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम का बल्लेबाजी आर्डर काफी मजबूत नजर आ रहीं है. ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे घातक बल्लेबाज शामिल हैं. हालांकि, गेंदबाजी में टीम थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्रमुख गेंदबाज जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं.

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम काफी संतुलित और मजबूत नजर आती है. जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम में जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन और जोफ्रा आर्चर जैसे धुरंधर खिलाड़ी शामिल हैं. जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद की गेंदबाजी लाइनअप बेहद प्रभावशाली है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स (AUS vs ENG Head To Head In Champions Trophy):

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में अबतक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने पांच में से तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया ने महज दो मुकाबले जीते हैं. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि वे स्कोर को 3-3 से बराबर कर सकें, जबकि इंग्लैंड अपनी बढ़त को 4-2 तक बढ़ाना चाहेगा.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

एलेक्स कैरी: ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 9 मैचों में 516 रन बनाए हैं. एलेक्स कैरी की औसत 28.67 और स्ट्राइक रेट 50.14 है. एलेक्स कैरी के प्रदर्शन से टीम को मजबूती मिलती है.

स्टीवन स्मिथ: ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 10 मैचों में 485 रन बनाए हैं. इस दौरान स्टीवन स्मिथ की औसत 25.53 और स्ट्राइक रेट 53.23 है. स्टीवन स्मिथ ने कई मौकों पर वेस्टइंडीज को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है.

स्पेंसर जॉनसन: ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने पीछे सात मैचों में 22 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया है. स्पेंसर जॉनसन की इकॉनमी 3.54 और स्ट्राइक रेट 34.37 है. स्पेंसर जॉनसन की धारदार गेंदबाजी श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा हथियार है.

जोस बटलर: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर अपनी 42.8 की औसत और 158.51 की स्ट्राइक रेट से 8 मैचों में 214 रन बनाए हैं. जोस बटलर की शांत और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर को स्थायित्व प्रदान करता है.

फिलिप साल्ट: इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने अपने आक्रामक अंदाज से पिछले 8 मैचों में 34 की औसत और 99.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 272 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में भी फिलिप साल्ट अपने बल्ले से कुछ अलग कर सकते हैं.

हैरी ब्रूक: इंग्लैंड केविस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने हाल के 8 मैचों में 170 रन बनाए हैं. इस दौरान हैरी ब्रूक की औसत 34 और स्ट्राइक रेट 119.71 है. हैरी ब्रूक का धमाकेदार प्रदर्शन इंग्लैंड को कठिन मुकाबलों में मजबूती देता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), आरोन हार्डी, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, स्पेंसर जॉनसन.

इंग्लैंड: फिल सॉल्ट (विकेटकीपर), बेन डकेट, टॉम बैंटन, जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, गस एटकिंसन, आदिल रशीद, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर.