Australia vs England, 1st Test Match Winner Prediction: कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st Test Match Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 21 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे से खेला जाएगा. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 1st Test Match Preview: कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एशेज सीरीज़ का रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है. वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है. इंग्लैंड की टीम काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीत सकी है और बेन स्टोक्स की अगुवाई में इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चुनौती के लिए तैयार है. इस बीच बेन स्टोक्स के एशेज टूर्नामेंट के इतिहास में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अबतक एशेज सीरीज में कुल 24 टेस्ट खेले थे, जिसकी 45 पारियों में बेन स्टोक्स ने 36.32 की औसत से 1,562 रन बनाए थे. इस बीच बेन स्टोक्स के नाम चार शतक और आठ अर्धशतक हैं. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 9 टेस्ट मैचों में बेन स्टोक्स ने 28.61 की औसत से 515 रन बनाए हैं. बेन स्टोक्स के नाम दो अर्धशतक और एक शतक है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेन स्टोक्स के 1,047 एशेज रन घरेलू मैदान पर आए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 361 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 152 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड ने यह कारनामा 1882-83 से 1890 तक किया था, इस दौरान इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और केवल चार मैच हारे थे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड के साथ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखी है. अब देखना होगा कि 2025-26 में कौन सी टीम एशेज ट्रॉफी पर कब्जा करती है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (AUS vs ENG Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 55%

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 35%

मैच ड्रा होने की संभावना: 10%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 1st Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.