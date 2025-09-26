Australia U19 vs India U19, 3rd Youth ODI Match Live Toss And Scorecard: तीसरे वनडे में टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia U19 Cricket Team VS India U19 Cricket Team, 3rd Youth ODI Match Live Toss And Scorecard Update: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की युथ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 26 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के इयान हीली ओवल (Ian Healy Oval) में खेला जा रहा हैं. आयुष माटरे की कप्तानी में भारत अंडर-19 टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की अनऑफिशियल युथ वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से हो गई हैं. इस दौरे में सबसे ज्यादा नजरें मात्र 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी. वैभव ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल 35 गेंदों पर शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया था. इंग्लैंड में भी उन्होंने सफेद गेंद के साथ अपने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद जगाई. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल, जानें किस टीम ने कितनी बार जीता खिताब?

टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला (AUS U19 vs IND U19 3rd ODI Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS U19 vs IND U19 3rd ODI Match Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (AUS U19 Playing XI): एलेक्स टर्नर, एलेक्स ली यंग (विकेटकीपर), स्टीवन होगन, विल मलाजजुक (कप्तान), टॉम होगन, जेडेन ड्रेपर, आर्यन शर्मा, बेन गॉर्डन, केसी बार्टन, चार्ल्स लैचमंड, विल बायरोम.

टीम इंडिया (IND U19 Playing XI): आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, राहुल कुमार, हरवंश पंगालिया (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, उधव मोहन.

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia U19 Cricket Team VS India U19 Cricket Team Match Scorecard)

दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यश देशमुख ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 49.4 ओवरों में 300 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से अभिज्ञान कुंडू ने सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 47.2 ओवर में महज 249 रन बनाकर सिमट गई.

नोट: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.