Asia Cup Winning Captains List India: एशिया कप में इन भारतीय कप्तानों ने मचाया कोहराम, जीते हैं सबसे ज्यादा खिताब; यहां देखें पूरी लिस्ट

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है. क्या सभी आठ मौकों पर अलग-अलग भारतीय कप्तानों ने ट्रॉफी जीती थी? यहां जानिए अब तक किन भारतीय कप्तानों ने एशिया कप ट्रॉफी जीती है.

एशिया कप जीतने वाले सभी भारतीय कप्तान

एशिया कप का पहला ख़िताब टीम इंडिया ने सुनील गावस्कर की अगुवाई में जीता था. उसके चार साल बाद दिलीप वेंगसारकर ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एशियाई चैंपियन बनाया. सुनील गावस्कर और सुनील वेंगसारकर एक-एक बार टीम इंडिया को एशिया कप का खिताब दिला हैं.

वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने अपनी-अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को दो-दो बार एशिया कप का टाइटल जितवाया है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साल 1990 और 1995 में एशिया कप की ट्रॉफी उठाई थीं. वहीं, एमएस धोनी ने साल 2010 और 2016 यह खिताब जीता था. जबकि, रोहित शर्मा ने साल 2018 और 2023 में टीम इंडिया को एशियाई चैंपियन बनाया. विराट कोहली ने कभी एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं की है.

सुनील गावस्कर: एक बार (1984)

दिलीप वेंगसारकर: एक बार (1988)

मोहम्मद अजहरुद्दीन: दो बार (1990, 1995)

एमएस धोनी: दो बार (2010, 2016)

रोहित शर्मा: दो बार (2018, 2023)

आगामी एशिया कप में कौन करेगा टीम इंडिया की अगुवाई?

बता दें कि 2025 एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. सूर्यकुमार यादव के पास सुनहरा मौका होगा कि वो एशिया कप जीतने वाले दिग्गज भारतीय कप्तानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं. यह पहली बार होगा जब सूर्यकुमार यादव किसी मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई करते नजर आएंगे.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.