GT vs DC IPL 2025 Live Streaming: गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें इंडियन प्रीमियर लीग मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch Gujarat Titans vs Delhi Capitals Live Telecast: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को डबल हेडर होने वाला यह के पहले यानी दोपहर के समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमें अब आमने-सामने होने को तैयार हैं. जहां दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक खेले गए छह में से पांच मुकाबले जीतकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वहीं गुजरात टाइटंस भी पीछे नहीं है. उन्होंने छह में से चार मुकाबले जीते हैं और सिर्फ दो हारे हैं. दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती चार मैचों के बाद तक अजेय बनी रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करीबी हार ने उनका जीत का सिलसिला रोक दिया. यह भी पढ़ें: गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स TATA IPL 2025 मैच में बारिश बनेगी विलेन? जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच और अहमदाबाद के मौसम का मिजाज

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने पहला मुकाबला हारने के बाद चार मैच लगातार जीते थे, पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर में उन्हें हार झेलनी पड़ी. GT बनाम DC मुकाबले का विजेता अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 35वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 3:00 बजे होगा.