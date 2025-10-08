Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match Pitch Report And Weather Update: अबू धाबी में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बांग्लादेश के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match Pitch Report And Weather Update: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. टी20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम वनडे सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान मेहंदी हसन मीराज (Mehidy Hasan Miraz) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match Live Streaming In India: आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में शारजाह के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 245 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीती थी.

हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था. बांग्लादेश ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को आठ रन से हराया था. दोनों टीमों की कोशिश इस वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. मेहंदी हसन मीराज इस सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN ODI Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक 19 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज आठ मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से अफगानिस्तान की टीम बढ़त हासिल करना चाहेगी.

शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium Pitch Report)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. अबू धाबी में शुरुआत में पिच थोड़ा गेंदबाजों के पक्ष में होती है. तेज गेंदबाज पहले कुछ ओवरों में गेंद को मूव कराने और उछाल देने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की परीक्षा होगी. इस मैदान पर अभी तक 50 मैच खेले गए हैं. इस मैदान पर 64% मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 251 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर 210 रन है.

अबू धाबी के मौसम का हाल (Abu Dhabi Weather Report)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की वेदर रिपोर्ट काफी अच्छी है. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 55% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 1st ODI Match Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शहीदी (कप्तान), अज़मतुल्लाह ओमरजाई, मोहम्मद नबी, अब्दुल्ला अहमदज़ाई, राशिद खान (कप्तान), नांगियालाई खारोटी, अल्लाह ग़ज़नफ़र.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन, नाजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हिरदॉय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), शमीम हुसैन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.