Asia Cup 2025: शुभमन गिल की एंट्री से बढ़ी इस खिलाड़ी की चुनौती, प्लेइंग-11 में जगह बनाना हुआ मुश्किल

Photo Credits: @Shubman Gill-X (formerly Twitter)

नई दिल्ली, 20 अगस्त : एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को कर दी गई. इस टीम में शुभमन गिल की एंट्री हुई है. गिल को उपकप्तान बनाया गया है. इंग्लैंड दौर से पूर्व एशिया कप के लिए गिल की जगह पक्की नहीं थी, लेकिन बतौर कप्तान और बल्लेबाज इंग्लैंड में उनके असाधारण प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को उनके चयन के लिए मजबूर कर दिया.

शुभमन गिल को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह देने और उन्हें उपकप्तान बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल संजू सैमसन के लिए बढ़ गई है. सैमसन ने पिछले कुछ समय में टी20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर बड़ी का मयाबी हासिल की है. विकेटकीपर होना प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह मजबूत करता है. शुभमन गिल के आने से सैमसन की मुश्किल बढ़ी है. यह भी पढ़ें : Asia Cup 2025 All Squads: एशिया कप के लिए भारत, पाकिस्तान समेत इन टीमों का ऐलान, यहां देखें टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों की फुल स्क्वाड

दरअसल, गिल को भी बतौर ओपनर टीम में शामिल किया गया है. वह उप कप्तान भी हैं. ऐसे में उनका खेलना लगभग निश्चित है. वह सीमित ओवरों में ओपनिंग करते हैं. अगर गिल प्लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं और पारी की शुरुआत करते हैं, तो फिर सैमसन की मुश्किल बढ़ेगी. सैमसन मध्यक्रम में उतने सफल नहीं हैं. टीम में जितेश शर्मा के रूप में दूसरा विकेटकीपर बल्लेबाज मौजूद है, जो मध्यक्रम में एक तूफानी बल्लेबाजी के रूप में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं. ऐसे में गिल के ओपनर होने की स्थिति में विकेटकीपर के रूप में जितेश को मौका दिया जा सकता है और सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है.

टीम में तीसरे ओपनर अभिषेक शर्मा हैं, जिनका प्लेइंग इलेवन में स्थान तय है. इसकी वजह शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी क्षमता है. गिल उपकप्तान हैं, इसलिए सैमसन के लिए प्लेइंग 11 में मुश्किल बढ़ी है. वहीं, दोनों के टीम में होने की स्थिति में तिलक वर्मा या रिंकू सिंह को टीम से बाहर होना पड़ सकता है. संजू सैमसन ने 42 टी20 मैचों की 38 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 861 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने 21 टी20 मैचों में 1 शतक और तीन अर्धशतक की मदद से 578 रन बनाए हैं.