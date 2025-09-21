Akshay Kumar Supports Indian Women's Cricket Team: विश्व कप 2025 के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का किया समर्थन

मुंबई, 20 सितंबर : बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 (ICC Women's Cricket World Cup 2025) में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के समर्थन में देश को एकजुट करने के लिए आवाज उठाई है और प्रशंसकों से महिला क्रिकेट के लिए भी वैसा ही जुनून और समर्थन दिखाने का आग्रह किया है जैसा वे पुरुष क्रिकेट के लिए दिखाते हैं. इस साल महिलाओं के प्रमुख टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारणकर्ता, जियोहॉटस्टार द्वारा जारी एक वीडियो में अक्षय कुमार ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.

महिला क्रिकेट टीम (Women's Cricket Team) का समर्थन करने के महत्व पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने 2017 विश्व कप फाइनल देखने के अपने अनुभव को याद किया और अपनी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने कहा, "मुझे 2017 विश्व कप फाइनल आज भी याद है. मैं स्कॉटलैंड से ट्रेन पकड़कर फाइनल देखने स्टेडियम गया था. मैंने हमारी महिला क्रिकेट टीम का जुनून देखा. मैं क्यों गया था? क्योंकि तभी मुझे समझ आया कि क्रिकेट में कोई लिंग भेद नहीं होता. बस एक जर्सी, एक जुनून और एक टीम होती है. टीम इंडिया." उन्होंने कहा, "हम आमतौर पर पुरुष टीम का उत्साहवर्धन करते हैं. लेकिन असली समर्थन तब मिलेगा जब हम अपनी महिला टीम का भी उतना ही उत्साहवर्धन करेंगे, जितना हम पुरुष टीम का करते हैं. असली प्रशंसक वह है जो हर खिलाड़ी के साथ खड़ा हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला. यही असली नीले रंग की निशानी है. 'जर्सी वही, जज्बा वही'.

वीडियो में, अक्षय भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना की 18 नंबर की जर्सी पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह बात पुख्ता होती है कि विराट कोहली हों या स्मृति मंधाना, जर्सी एक ही रहती है. भारत, श्रीलंका के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, जिसका पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में शुरू होगा. भारत अपने घरेलू मैदान पर अपना पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने की उम्मीद कर रहा है.