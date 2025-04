एलन मस्क के xAI ने ग्रोक स्टूडियो का पहला संस्करण जारी किया है, जिससे उपयोगकर्ता दस्तावेज़ और रिपोर्ट बनाने और गेम ब्राउज़ करने में मदद कर सकते हैं. ग्रोक स्टूडियो का उपयोग करके, उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज़ों को अलग-अलग विंडो में खोल सकते हैं और AI चैटबॉट के साथ सामग्री पर काम कर सकते हैं. ग्रोक ने घोषणा की कि उसने कोड निष्पादन और Google ड्राइव समर्थन भी जोड़ा है. सामग्री बनाने के बाद, यह उन्हें संपादित करने और परिवर्तन करने में मदद करता है.

Grok Studio Released for Users to Generate, Edit Documents and Do More

Today, we are releasing the first version of Grok studio, adding code execution and google drive support.

Grok Studio

Grok can now generate documents, code, reports, and browser games. Grok Studio will open your content in a separate window, allowing both you and Grok to… pic.twitter.com/lyQh06F8eP

— Grok (@grok) April 16, 2025