World Boxing Championships 2025: 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर 2025 तक इंग्लैंड के लिवरपूल में लिवरपूल एरिना में खेला जा रहा हैं. वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित, यह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पहला सीजन हैं और इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्पर्धाएँ शामिल हैं. इस बीच भारत की महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया हैं. पांच महिला मुक्केबाज क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. इसमें 48 किग्रा में मिनाक्षी का मुकाबला 2024 की अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन से है. 51 किग्रा में निखत का मुकाबला डबल ओलंपिक फाइनलिस्ट बस से है. 57 किग्रा में जैस्मिन का मुकाबला उज्बेकी मुक्केबाज मामाजोनोवा से है. 80 किग्रा में पूजा और +80 किग्रा में नुपुर ने अभी विश्व मुक्केबाजी में अपना अभियान शुरू नहीं किया है.

पांच महिला मुक्केबाज क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली:

Five Women Boxers Are in Quarterfinal 🚨 Minakshi in 48kg is up against U19 World Champion from 2024 Nikhat in 51kg is up against double Olympic Finalist Buse from 🇹🇷 Jaismine in 57kg is up against Uzbeki boxer Mamajonova Pooja in 80kg and Nupur in +80 kg are yet ti start… https://t.co/jGjj9DMG86 pic.twitter.com/izSvlfgsoY — IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 10, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)