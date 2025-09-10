World Boxing Championships 2025: 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर 2025 तक इंग्लैंड के लिवरपूल में लिवरपूल एरिना में खेला जा रहा हैं. वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित, यह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पहला सीजन हैं और इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्पर्धाएँ शामिल हैं. इस बीच भारत की महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया हैं. पांच महिला मुक्केबाज क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. इसमें 48 किग्रा में मिनाक्षी का मुकाबला 2024 की अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन से है. 51 किग्रा में निखत का मुकाबला डबल ओलंपिक फाइनलिस्ट बस से है. 57 किग्रा में जैस्मिन का मुकाबला उज्बेकी मुक्केबाज मामाजोनोवा से है. 80 किग्रा में पूजा और +80 किग्रा में नुपुर ने अभी विश्व मुक्केबाजी में अपना अभियान शुरू नहीं किया है.

