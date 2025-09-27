Para Archery World Championships 2025: वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में भारत की शीतल देवी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. महिला कंपाउंड ओपन फाइनल में शीतल देवी ने तुर्किये की ओज़नूर क्योर गिरदी को 146-143 के स्कोर से हराया. 18 वर्षीय शीतल देवी ने दूसरे राउंड में बढ़त हासिल की और पूरे मुकाबले में उस बढ़त को बरकरार रखा. ओज़नूर क्योर गिरदी तीन बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और 2024 पेरिस पैरालिंपिक्स की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं. शीतल देवी की यह जीत भारत के लिए गर्व का पल है और उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि है.

शीतल देवी ने जीता पहला गोल्ड मेडल

⚡💥⚡💥⚡💥 WOWOWOWOWOWOW, HUUUGEEEEEEEEEEEEE !!! SHEETAL DEVI IS THE WORLD CHAMPION 🏆 🇮🇳 BEATS REIGNING PARALYMPICS & WORLD CHAMP IN FINALS! 🔥🔥 Sheetal, 🇮🇳's 1st female armless archer bt. Oznur 🇹🇷 146-143 in Compound Women finals at Para Archery World C'ships 🏆 Avenged… pic.twitter.com/syZWlmk5ss — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 27, 2025

