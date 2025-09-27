Para Archery World Championships 2025: वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में भारत की शीतल देवी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. महिला कंपाउंड ओपन फाइनल में शीतल देवी ने तुर्किये की ओज़नूर क्योर गिरदी को 146-143 के स्कोर से हराया. 18 वर्षीय शीतल देवी ने दूसरे राउंड में बढ़त हासिल की और पूरे मुकाबले में उस बढ़त को बरकरार रखा. ओज़नूर क्योर गिरदी तीन बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और 2024 पेरिस पैरालिंपिक्स की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं. शीतल देवी की यह जीत भारत के लिए गर्व का पल है और उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि है.

शीतल देवी ने जीता पहला गोल्ड मेडल

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)