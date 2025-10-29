Jujhar Singh:भारत के जुझार ‘टाइगर’ सिंह ने अबू धाबी में आयोजित पावर स्लैप चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच दिया है. जुझार सिंह ने रूस के दिग्गज हेवीवेट खिलाड़ी अनातोली ‘द क्रैकन’ गलुश्का को रोमांचक तीन राउंड की जंग में हरा दिया. इस जीत के साथ जुझार सिंह इंटरनेशनल पावर स्लैप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. यह प्रतियोगिता 24 अक्तूबर को नेवादा स्टेट एथलेटिक कमीशन की मंजूरी से आयोजित हुई थी. पंजाब के जुझार सिंह की शानदार जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है. पहले राउंड में गलुश्का ने बढ़त बनाई, जबकि दूसरे राउंड में उनके जोरदार थप्पड़ से जुझार की दाहिनी आंख के पास चोट लग गई थीं. लेकिन तीसरे राउंड में जुझार सिंह ने शानदार वापसी करते हुए अपनी ताकत और सटीकता से रूसी प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया. जिसके बाद जुझार सिंह को विजेता घोषित किया गया.

