ICC Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बीच मेगा मैच से पहले, पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपने विचार साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि भारत की क्रिकेट टीम में पाकिस्तान से ज़्यादा मैच विनर हैं. शाहिद अफरीदी ने भारत और पाकिस्तान के कई मैच खेले हैं. नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

Advantage 🇮🇳 #TeamIndia, believes @SAfridiOfficial ! 💪

📽 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗥𝗬 𝗥𝗘𝗧𝗨𝗥𝗡𝗦 is now streaming on JioHotstar & will air on SUN, 16th FEB, at 3:30 PM on Star Sports 1 & Star Sports 1 Hindi.#ChampionsTrophyOnJioStar 👉 #INDvPAK | SUN, 23rd… pic.twitter.com/Noj6rOJkPH

