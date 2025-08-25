Durand Cup 2025 Victory Celebration: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया और 1991 के बाद लगातार दो खिताब जीतने वाला पहला क्लब बन गया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने खिलाड़ियों, मुख्य कोच जुआन पेड्रो बेनाली और पूरे स्टाफ के साथ कोलकाता के प्रतिष्ठित विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (सॉल्ट लेक स्टेडियम) में जश्न मनाया. जॉन अब्राहम ने कोच और खिलाड़ियों को गले लगाया, ट्रॉफी संग तस्वीरें खिंचवाईं, नाचे और खुशी के पल शेयर किए. जश्न के दौरान खिलाड़ियों ने जॉन अब्राहम को हवा में उठाकर अपनी खुशी जाहिर की. फाइनल में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया. इससे पहले टीम ने 2024 में मोहुन बागान सुपर जायंट को हराकर अपना पहला खिताब जीता था.

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के मालिक जॉन अब्राहम ने खिलाड़ियों संग मनाया जश्न

