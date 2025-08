India Football Team Head Coach Khalid Jamil: खालिद जमील को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम(India National Football Team) का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. 48 वर्षीय भारतीय रणनीतिकार खालिद जमील अब ब्लू टाइगर्स के नए मुख्य कोच के रूप में मनोलो मार्केज़ का स्थान लेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, "एआईएफएफ कार्यकारी समिति ने तकनीकी समिति की उपस्थिति में खालिद जमील की नियुक्ति को मंज़ूरी दी है." टीम इंडिया के नए मुख्य कोच खालिद जमील इससे पहले आईएसएल क्लब जमशेदपुर एफसी के मैनेजर थे. खालिद जमील को उनके ऐतिहासिक आई-लीग खिताब जीतने के लिए आइजोल एफसी के साथ सबसे ज़्यादा जाना जाता है.

खालिद जमील को नियुक्त किए गए नए हेड कोच

The AIFF Executive Committee, in the presence of the Technical Committee, has approved the appointment of Khalid Jamil as the new head coach of the Senior India Men's National Team.#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/R1FQ61pyr4

— Indian Football Team (@IndianFootball) August 1, 2025