रविवार शाम को कोठामंगलम में आदिवाड फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान एक अस्थायी गैलरी ढह गई. जिससे कई लोग घायल हो गए हैं खबर के अनुसार, कम से कम 21 लोग घायल हुए हैं. घायलों में से 15 को कोठामंगलम के बेसिलियोस मेडिकल मिशन अस्पताल ले जाया गय. पांच को धर्मगिरी अस्पताल ले जाया गया और रीढ़ की हड्डी में चोट वाले एक व्यक्ति को कोच्चि के राजगिरी अस्पताल ले जाया गया. फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बनाई गई अस्थायी गैलरी अचानक झुक गई और एक तरफ गिर गई. मैच शुरू होने से करीब 10 मिनट पहले जब यह घटना हुई, तब मैच देखने के लिए 4,000 से अधिक लोग जमा हुए थे. फिलहाल बचाव अभियान जारी है. स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर मौजूद हैं.

