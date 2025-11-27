WPL 2026 Mega Auction Live Updates: महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान पर है. महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर को बेंगलुरू में हो रहा हैं. इस बार मेगा ऑक्शन में 277 खिलाड़ी उतर रही हैं. जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी शामिल हैं. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. ऐसे में आज का ऑक्शन रोमांचक होने वाला है. दिल्ली में जारी इस मेगा ऑक्शन पर न सिर्फ टीमों की रणनीति टिकी है, बल्कि करोड़ों फैन्स की निगाहें भी इसी पर जमी हैं. इस बीच हरलीन देयोल को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया हैं. दक्षिण अफ्रीका की विकेट कीपर लिजेल ली को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा.लॉरेन बेल पर आरसीबी ने 90 लाख रुपये के प्राइस में खरीदा. भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल किया. 50 लाख रुपये के प्राइस के साथ यूपी में शामिल हुईं. दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल को मुंबई इंडियंस ने 60 लाख रुपये के प्राइस के साथ खरीदा. तितास साधु का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, उनपर गुजरात जायंट्स ने बोली लगाई. किसी अन्य टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई.

The last player from Set 5 is Titas Sadhu.@Giant_Cricket acquire the pacer for INR 30 Lakh! 🧡#TATAWPL | #TATAWPLAuction — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

Lizelle Lee is next with a base price of INR 30 Lakh. She goes to the @DelhiCapitals at her base price! #TATAWPL | #TATAWPLAuction — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

