WPL 2026 Mega Auction Live Updates: महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान पर है. महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर को बेंगलुरू में हो रहा हैं. इस बार मेगा ऑक्शन में 277 खिलाड़ी उतर रही हैं. जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी शामिल हैं. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. ऐसे में आज का ऑक्शन रोमांचक होने वाला है. दिल्ली में जारी इस मेगा ऑक्शन पर न सिर्फ टीमों की रणनीति टिकी है, बल्कि करोड़ों फैन्स की निगाहें भी इसी पर जमी हैं. इस बीच तनुजा कंवर और अनुष्का शर्मा को गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया हैं.

तनुजा कंवर और अनुष्का शर्मा को गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया:

Anushka Sharma next with a base price of INR 10 Lakh. She will feature in @Giant_Cricket 🧡 colours for INR 45 Lakh!#TATAWPL | #TATAWPLAuction — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

Up next is Tanuja Kanwer! She is SOLD to @Giant_Cricket 🧡 for INR 45 Lakh! #TATAWPL | #TATAWPLAuction — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

