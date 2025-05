Virat Kohli Retires: विराट कोहली ने 12 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से ठीक पहले इस फैसले की घोषणा की. कोहली न केवल भारत में क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं. बल्कि वे विश्व स्तर पर एक खेल आइकन भी हैं. उनके संन्यास की घोषणा के बाद मैनचेस्टर सिटी ने कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की क्लब जर्सी के साथ तस्वीर शेयर की. उन्होंने उनके अगले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

All the best in your retirement from Test cricket, @imVkohli 🩵 pic.twitter.com/qLVTshXxVY

— Manchester City (@ManCity) May 12, 2025