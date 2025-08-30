Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team ICC Men’s Cricket World Cup League 2023-27: कनाडा के किंग सिटी स्थित मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड में खेले जाने वाला नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2023-27 का मैच भीगे मैदान के कारण बिना एक भी गेंद डाले रद्द कर दिया गया. मैच की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ग्राउंड स्टाफ ने एक विशेष नम पिच को आग लगा देते हुए देखा गया. इस अजीबो-गरीब तरीका पिच की नमी कम करने के लिए अपनाया गया, जबकि खिलाड़ी इसे देखकर हैरान रह गए. नीचे क्रिकेट स्कॉटलैंड द्वारा उनके एक्स हैंडल पर साझा की गई वायरल तस्वीरें देखी जा सकती हैं.

पिच को जल्दी सुखाने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने किया आग के हवाले!

