India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका लगा हैं. चरिथ असलंका ने अभिषेक शर्मा को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 61 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 98-3 (9.3 ) था.
टीम इंडिया को लगा तीसरा झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 8.4: Abhishek Sharma 61(31) ct Kamindu Mendis b Charith Asalanka, India 92/3 https://t.co/FSv1q3HSMC #INDvSL #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)