Tim David Enjoys in Heavy Rain at M Chinnaswamy Stadium: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 एक बार फिर 17 मई से शुरू होने जा रही है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. इससे पहले, भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए रोक दिया गया था. इस बीच, RCB ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें टीम के स्टार बल्लेबाज़ टिम डेविड बेंगलुरु की जोरदार बारिश का मजा लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो में टिम डेविड कवर पर स्लाइड करते हुए और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

बारिश का मजा लेते दिखे टिम डेविड

Tim David ❌

Swim David ✅

Bengaluru rain couldn’t dampen Timmy’s spirits… Super TD Sopper came out in all glory. 😂

This is Royal Challenge presents RCB Shorts. 🩳🤣#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/PrXpr8rsEa

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 16, 2025