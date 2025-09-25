Suryakumar Yadav Attends ICC Hearing: 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया और जीत को भारतीय सेना तथा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित किया. पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने इस जीत को पाकिस्तान के खिलाफ 'सटीक जवाब' करार दिया. उनके इस बयान से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में सुनवाई की मांग की. इस शिकायत के बाद आईसीसी ने जांच शुरू की और सुनवाई आयोजित की, जिसमें सूर्यकुमार यादव पेश हुए. मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अगुवाई में हुई सुनवाई के बाद मिली जानकारी के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा.

आईसीसी सुनवाई में शामिल हुए सूर्यकुमार यादव

🚨 BREAKING: Team India T20 Captain Suryakumar Yadav has attended the ICC hearing conducted by match referee Richie Richardson. BCCI COO Hemang Amin and Cricket Operations Manager Sumeet Mallapurkar accompanied Suryakumar. — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) September 25, 2025

सूर्यकुमार यादव को मिली चेतावनी

बिग ब्रेकिंग 🔥 सूर्य कुमार यादव की सुनवाई पूरी।एच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सूर्य की सुनवाई हुई। बीसीसीआइ सीओओ और सुमित भी साथ के शामिल हुए। फैसला अभी बाकी है लेकिन उम्मीद है कि सूर्य को वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा। 🔥 इस मामले में या तो वार्निंग दी जाती है या 15 फीसद मैच फीस… https://t.co/wPK0YMfUSG — Abhishek Tripathi / अभिषेक त्रिपाठी (@abhishereporter) September 25, 2025

