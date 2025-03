Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का दूसरा मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रेविस हेड ने शानदार शुरुआत दिलाई. हैदराबाद ने शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना दिए. ट्रेविस हेड ने 31 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें 9 चौका और 3 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 105 मीटर का लम्बा छक्का लगाया और कुल ओवर में 23 रन बटोरे. नीचे आप सिक्स का वीडियो देख सकतें हैं.

Hurricane Head graces #TATAIPL 2025 🤩

Travis Head smashing it to all parts of the park in Hyderabad 💪👊

Updates ▶️ https://t.co/ltVZAvInEG#SRHvRR | @SunRisers pic.twitter.com/cxr6iNdR3S

— IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2025