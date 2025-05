Sri Lanka Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team 3rd ODI 2025 Toss Update And Live Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 2 मई को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. श्रीलंका की कमान चमारी अथापट्टू के हाथों में हैं. जबकि साउथ अफ्रीका की कप्तानी लौरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं.

श्रीलंका महिला (प्लेइंग इलेवन): चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), देवमी विहंगा, मल्की मदारा, सुगंधिका कुमारी, इनोका राणावीरा

दक्षिण अफ्रीका महिला (प्लेइंग इलेवन): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, लारा गुडॉल, काराबो मेसो (डब्ल्यू), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका

यहां पर आप एक क्लिक पर श्रीलंका महिला और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

TOSS 🪙:

🇱🇰 Sri Lanka Women have won the toss and elected to BOWL first.

Here’s a look at our starting XI — unchanged from the last match.#AlwaysRising #WozaNawe #BePartOfIt pic.twitter.com/r4rVhi3aMF

