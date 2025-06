India National Cricket Team vs England National Cricket Team: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जाएगा. जिससे पहले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ने भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले प्रतिष्ठित तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी का अनावरण किया. भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी से बदलकर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी करने का फैसला पिछले महीने लिया गया था. लीड्स में पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI ) ने दोनों दिग्गज क्रिकेटरों की प्रतिष्ठित ट्रॉफी के साथ तस्वीरें साझा कीं.

'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' का अनवारण

Two cricketing icons. One special recognition 🤝

The legendary Sachin Tendulkar and James Anderson pose alongside the new 𝘼𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣-𝙏𝙚𝙣𝙙𝙪𝙡𝙠𝙖𝙧 𝙏𝙧𝙤𝙥𝙝𝙮 🏆#TeamIndia | #ENGvIND | @sachin_rt | @jimmy9 pic.twitter.com/4lDCFTud21

— BCCI (@BCCI) June 19, 2025