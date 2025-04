MS Dhoni New CSK Captain: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 25वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से 11 अप्रैल को होगा. दोनों टीमों का प्रदर्शन इस संस्करण कुछ खास नहीं रहा है. सीएसके ने 5 मुकाबले खेले हैं और उसे सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. वहीं, केकेआर ने 5 मैच खेले हैं. उसे 2 मैच में जीत और 3 मैच में हार मिली है. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगा हैं. टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो गए और उनकी जगह अब एमएस धोनी टीम की कमान संभाल सकते हैं. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ हुए बाहर; एमएस धोनी कर सकते हैं कप्तानी:

🚨 DHONI - THE CSK CAPTAIN 🚨

- Ruturaj Gaikwad ruled out of the IPL 2025 due to an injury pic.twitter.com/uIl6Svbm2Q

