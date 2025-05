RCB Players Special Jersey With Fans' Sign: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी सुयश शर्मा, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, फिल साल्ट और यश दयाल अपनी-अपनी जर्सी पर प्रशंसक के हस्ताक्षर देखकर मुस्कुराते हुए नज़र आए. स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, आरसीबी के खिलाड़ियों ने अपनी जर्सी दिखाई और "12वें खिलाड़ी" को वर्षों तक उनके निरंतर समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद दिया. लगातार दूसरे सीज़न के लिए प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने के बाद, आरसीबी को फ़िनिशिंग खिताब जीतने की उम्मीद होगी. उनका अंतिम लीग चरण का मैच मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ़ होगा.

आरसीबी के खिलाड़ियों ने फैंस की ऑटोग्राफ वाली जर्सी का किया अनावरण

RCB and Jio Star gave fans a once-in-a-lifetime chance to have their autographs featured on our player jerseys, and over a 100,000 of you showed up for it! 🙌

