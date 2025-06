Rohit Sharma On ICC World Cup 2023 Final: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मिली जीत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की हार का ‘गिफ्ट’ बताया है. स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में रोहित ने कहा, "ग़ुस्सा सबके अंदर था... इन्होंने 19 नवंबर की रात खराब कर दी थी, हमारा ही नहीं पूरे देश का." उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा कि "ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भी एक तोहफा मिलना चाहिए था." गौरतलब है कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया. रोहित ने यह भी जोड़ा कि मैच के दौरान उनके दिमाग में बदले की भावना नहीं रहती, लेकिन ड्रेसिंग रूम में इन सब बातों पर मज़ाक चलता है. रोहित के बयान ने फैंस को एक बार फिर 2023 के फाइनल की याद दिला दी, जब ट्रैविस हेड ने 137 रन बनाकर भारत का सपना तोड़ा था.

June 26, 2025