India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 12 फरवरी(बुधवार) से अहमदाबाद(Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम(Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 2-0 के अंतर से जीत ली है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अफगानिस्तान में होने वाले तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप करने उतरेगा. भारत ने कटक में दूसरा वनडे खेला और भुवनेश्वर में अपने प्रवास के दौरान, टीम इंडिया के कुछ क्रिकेटरों ने एक युवा प्रशंसक से मुलाकात की. रोहित शर्मा टीम का हिस्सा थे और उन्होंने प्रशंसक को अपना ऑटोग्राफ दिया और उसके साथ दोस्ताना बातचीत भी की. ऋषभ पंत भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी उनका साथ दिया. प्रशंसकों को रोहित का यह अंदाज़ बेहद पसंद आया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

रोहित शर्मा ने नन्हे फैन को दिया ऑटोग्राफ

- A lovely video of Rohit Sharma with little fan.❤️

Captain Rohit, Rishab Pant, Jaiswal, Abhishek Nair and T Dilip are sitting together and having dinner at team hotel in Bhuvneshwar when a little fan comes to take an autograph from Rohit and Rohit and Rishab talk with him so… pic.twitter.com/7Tt93JSYjA

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 10, 2025