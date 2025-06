India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नियंत्रण में रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 23.5 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और उसे इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त मिल चुकी है. जिसके बाद आज चौथे दिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओर से ऋषभ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना 16वां टेस्ट अर्धशतक जड़ा हैं. उन्होंने 86 गेंदों में 9 चौकें की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 211/3 (58.2 ओवर) था.

ऋषभ पंत ने जड़ा 16वां अर्धशतक

A half-century stand between KL Rahul & Rishabh Pant 👍 👍#TeamIndia move closer to the 150-run mark.

Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnAMIW #ENGvIND | @klrahul | @RishabhPant17 pic.twitter.com/It81g7LuC8

— BCCI (@BCCI) June 23, 2025