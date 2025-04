ICC Women's World Cup Qualifier 202 Toss Delayed Due To Rain: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप क्वालीफायर 2025 के तहत आज 11 अप्रैल (शुक्रवार) को लाहौर में दो अहम मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन बारिश ने आयोजकों की योजनाओं में खलल डाल दिया है. पहला मुकाबला पाकिस्तान महिला बनाम स्कॉटलैंड महिला टीम के बीच लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में खेला जाना है, जबकि दूसरा मुकाबला आयरलैंड महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच गद्दाफी स्टेडियम में तय है. हालांकि, लाहौर में हो रही लगातार बारिश के कारण दोनों ही मैचों में टॉस देरी से हो रहा है. आयोजकों और अंपायर्स द्वारा मैदान का निरीक्षण किया जा रहा है और स्थिति सामान्य होने के बाद ही टॉस का समय तय किया जाएगा. बारिश रुकने की उम्मीद के साथ खिलाड़ी और दर्शक मैदान से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. यह क्वालीफायर मुकाबले टूर्नामेंट में आगे की राह तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं.

लाहौर में बारिश के चलते महिला विश्व कप क्वालीफायर मैच के टॉस में देरी

🏏 ICC Women's World Cup Qualifier 2025 🏏

Toss for the Pakistan vs Scotland match at LCCA Ground is delayed due to rain 🌧️#WWCQ2025 | #PAKWvSCOW | #BackOurGirls pic.twitter.com/V0M7K83Bks

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 11, 2025