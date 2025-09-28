IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर को लेकर जहां फैन्स में जबरदस्त उत्साह है, वहीं पीवीआर इनॉक्स द्वारा इस मैच का लाइव प्रसारण सिनेमाघरों में करने की घोषणा अब विवादों में घिर गई है. शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने पीवीआर के इस प्रमोशनल पोस्ट पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में काम करने वाली किसी भी कंपनी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताज़ा हैं. ठाकरे के मुताबिक, सिनेमाघरों में इस तरह भारत-पाकिस्तान मुकाबले का प्रसारण करना पहलगाम आतंकी हमले में शहीद यात्रियों और वीर जवानों का अपमान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च यौगदान दिया. उन्होंने पीवीआर इनॉक्स से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है.

PVR Inox के फैसले का आदित्य ठाकरे ने जताया कड़ा विरोध

