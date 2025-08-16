Mohammed Siraj Poses With Range Rover: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज अपनी रेंज रोवर कार के सामने मुस्कुराते हुए पोज़ देते नज़र आए. उनकी इस लग्ज़री कार पर खास नंबर प्लेट ‘73’ लगी हुई है, जो उनका जर्सी नंबर भी है. सिराज हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए स्टार गेंदबाज़ साबित हुए थे. उन्होंने सीरीज़ में सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए और द ओवल टेस्ट में आखिरी विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई, जिससे सीरीज़ 2-2 से बराबर हो गई. सिराज ने सोशल मीडिया पर अपनी कार के साथ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह कार से उतरते हुए और उसके पास खड़े दिखाई दे रहे हैं. इस रेंज रोवर को उन्होंने पिछले साल खरीदा था. तस्वीरों के साथ सिराज ने कैप्शन लिखा – “इस सफर और मुस्कान के लिए आभारी.”

मोहम्मद सिराज ने अपनी रेंज रोवर कार के साथ दिए पोज

Grateful for the smiles and ride ✌🏻 pic.twitter.com/Di8W3KtAqc — Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) August 16, 2025

