Los Angeles Marathon 2025: मैट रिचमैन ने इतिहास रच दिया है. वे 31 साल में लॉस एंजिल्स मैराथन जीतने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति बन गए हैं. वार्षिक मैराथन का 40वां संस्करण रविवार, 16 मार्च को हुआ और मैट रिचमैन ने इस इवेंट को जीतने के लिए 2:07:56 का प्रभावशाली समय निकाला. पॉल पिल्किंगटन 1994 में एलए मैराथन जीतने वाले आखिरी अमेरिकी थे. केन्या के एथनस कियोको ने 2:10:55 का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे. जबकि उनके हमवतन मोसेस किप्टू कुरगट 2:13:13 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे. पिछले साल अक्टूबर में ट्विन सिटीज़ मैराथन में अपनी शुरुआत करने के बाद मैट रिचमैन के लिए यह सिर्फ़ दूसरी मैराथन थी.

Matt Richtman has arrived and put the U.S. distance running world on notice that he’s ready to shake up the men’s marathoning scene. Wins the LA Marathon in 2:07.56! First American to win the race since 1994!

The former Montana State star made his marathon debut…

